ВСУ ранили двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка

В Донецке пострадали мужчина 1944 и женщина 1951 годов рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины ранили мужчину и женщину на улице Руставели в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Руставели получили ранения мужчина 1944 и женщина 1951 годов рождения, — заявил мэр.

Градоначальник добавил, что в период с 21:00 по 09:00 украинские боевики восемь раз открыли огонь по Донецку, выпустив 22 снаряда калибром 155 мм, в том числе четыре кассетных.

— При обстреле Куйбышевского района в частном доме по улице Руставели повреждены фасад, кровля, остекление, — подчеркнул Кулемзин.

Напомним, что за сутки ВСУ ранили семь мирных жителей ДНР, в том числе ребенка 2017 года рождения в Юрьевке. По региону был выпущен 121 снаряд, а также одна дальнобойная ракета.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин сообщил о состоянии ребенка, раненого при обстреле ВСУ дальнобойными ракетами поселка Юрьевка на юге ДНР

В поселке Юрьевка в ДНР при обстреле ВСУ получил легкие телесные повреждения шестилетний ребенок (подробнее)