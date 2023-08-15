СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Ясиноватой

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Ясиноватой (архифное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики кассетными боеприпасами. Так, из района населенного пункта Семеновка по Ясиноватой украинские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:50 – населенный пункт Семеновка - населенный пункт Ясиноватая, выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 14:50 по 15:10 вооруженные формирования Украины выпустили по Ясиноватскому району десять снарядов из натовской артиллерии. Огонь украинские боевики ввели из района населенного пункта Семеновка

Напомним, что утром 15 августа украинские боевики из района населенного пункта Орловка выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке.

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