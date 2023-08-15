ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. Украинские боевики из района населенного пункта Орловка выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в это же время с тех же позиций украинские боевики выпустили два кассетных снаряда по Киевскому району Донецка.

Напомним, что в результате обстрела Куйбышевского района по улице Руставели получили ранения мужчина 1944 и женщина 1951 годов рождения.

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