За сутки ВСУ ранили семь мирных жителей ДНР

Украинские боевики выпустили за сутки по ДНР 121 снаряд (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 121 снаряд, в том числе одну дальнобойную ракету. В результате обстрела пострадали семь мирных жителей, а том числе ребенок 2017 года рождения в Юрьевке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены пять жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка и Юрьевка, — заявили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении ВСУ 32 раза открыли огонь за сутки, в том числе с применением артиллерии с кассетной боевой частью. На горловском направлении зафиксировано семь обстрелов, на ясиноватском и мариупольском — по одному, в том числе с применением дальнобойных ракет.

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