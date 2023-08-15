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НовостиПолитика15 августа 2023 5:49

За сутки ВСУ ранили семь мирных жителей ДНР

В результате обстрелов ВСУ 14 августа пострадал ребенок 2017 года рождения
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики выпустили за сутки по ДНР 121 снаряд (архивное фото)

Украинские боевики выпустили за сутки по ДНР 121 снаряд (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 121 снаряд, в том числе одну дальнобойную ракету. В результате обстрела пострадали семь мирных жителей, а том числе ребенок 2017 года рождения в Юрьевке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены пять жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка и Юрьевка, — заявили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении ВСУ 32 раза открыли огонь за сутки, в том числе с применением артиллерии с кассетной боевой частью. На горловском направлении зафиксировано семь обстрелов, на ясиноватском и мариупольском — по одному, в том числе с применением дальнобойных ракет.

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