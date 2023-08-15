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НовостиПолитика15 августа 2023 12:51

Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении украинские войска потеряли до 230 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг», при поддержке авиации и артиллерии отразила 11 атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, украинская сторона на этом направлении потерла до 230 военнослужащих, две БМП, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Акация», а также гаубица Д-20.

Напомним, что российские артиллеристы 1 Славянской бригады уничтожают опорные пункты вооруженных формирований Украины на Авдеевском направлении.

Кроме того, в Донецкой Народной Республики уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков в районе населенного пункта Авдеевка.

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