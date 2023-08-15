ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг», при поддержке авиации и артиллерии отразила 11 атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, украинская сторона на этом направлении потерла до 230 военнослужащих, две БМП, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Акация», а также гаубица Д-20.

Напомним, что российские артиллеристы 1 Славянской бригады уничтожают опорные пункты вооруженных формирований Украины на Авдеевском направлении.

Кроме того, в Донецкой Народной Республики уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков в районе населенного пункта Авдеевка.

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