Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

За прошлые сутки российская группировка «Юг», при поддержке штурмовой и армейской авиации отразила шесть атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики, - отметили в ведомстве.

В Министерстве обороны добавили, что потери противника на данном направлении составили до 150 человек личного состава, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б». Также российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка.

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