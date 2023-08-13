За сутки российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили шесть атак противника на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

За прошлые сутки российская группировка «Юг», при поддержке огнем артиллерии отразили шесть атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при непрерывной поддержке огнем артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, потери противника составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, российские войска поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живую силу и военную технику ВСУ в районе населенного пункта Первомайское.

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