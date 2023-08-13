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НовостиПолитика13 августа 2023 10:34

За сутки российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска уничтожили более 300 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили шесть атак противника на Донецком направлении

ВС РФ отразили шесть атак противника на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

За прошлые сутки российская группировка «Юг», при поддержке огнем артиллерии отразили шесть атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при непрерывной поддержке огнем артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, потери противника составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, российские войска поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живую силу и военную технику ВСУ в районе населенного пункта Первомайское.

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