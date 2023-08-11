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НовостиПолитика11 августа 2023 10:49

За сутки российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска уничтожили до 180 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

За прошлые сутки российская группировка «Юг» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка и Веселое Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, противник за сутки на Донецком направлении потерял до 180 человек личного состава, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевую машину ЗРК «Стрела-10», САУ М109 «Paladin» производства США, а также две гаубицы Д-20. Также в районе населенного пункта Торецк российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

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