ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

За прошлые сутки российская группировка «Юг» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка и Веселое Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, противник за сутки на Донецком направлении потерял до 180 человек личного состава, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевую машину ЗРК «Стрела-10», САУ М109 «Paladin» производства США, а также две гаубицы Д-20. Также в районе населенного пункта Торецк российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

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