ВС РФ отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» за прошлые сутки отразила 17 атак вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семнадцать атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки на данном направлении украинская сторона потеряла свыше 290 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Акация», артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Дылеевка, а также в районах населенных пунктов Торское и Авдеевка поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад противника.

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