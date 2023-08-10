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НовостиПолитика10 августа 2023 11:28

За сутки российские войска отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска уничтожили свыше 290 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» за прошлые сутки отразила 17 атак вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семнадцать атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки на данном направлении украинская сторона потеряла свыше 290 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Акация», артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Дылеевка, а также в районах населенных пунктов Торское и Авдеевка поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад противника.

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