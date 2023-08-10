Денис Пушилин заявил, что российские войска выбили ВСУ из Урожайного в ДНР

Российские войска выбили ВСУ из Урожайного в ДНР Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что российские войска выбили украинские подразделения из поселка Урожайного. По его словам, на некоторое время противнику удалось закрепиться на севере населенного пункта, однако были выбиты и с потерями отступили.

- На какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного. Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции - сказал врио Главы ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что французские ракеты SCALP представляют опасность для других регионов России. По его словам, со стороны российских войск уже принимаются необходимые контрмеры.

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