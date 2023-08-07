Денис Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет большой дальности SCALP

Пушилин рассказал об ответных мерах ВС РФ на поставки ВСУ ракет SCALP. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что французские ракеты SCALP представляют опасность для других регионов России. По его словам, со стороны российских войск уже принимаются необходимые контрмеры.

- Данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны ВС РФ принимаются соответствующие контрмеры, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что для ДНР ситуация особо не поменяется, так как у противника ранее было вооружение, которое могло практически поразить всю территорию Республики. Он подчеркнул, что когда западные страны говорят о новых поставках для ВСУ, то данное вооружение с большой вероятностью уже находится на территории Украины.

Напомним, ранее Пушилин сообщил, что российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении. По его словам, противник несет большие потери.

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