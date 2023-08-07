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НовостиПолитика7 августа 2023 8:10

Денис Пушилин рассказал об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет большой дальности SCALP

Врио Главы ДНР заявил, что французские ракеты SCALP представляют опасность для других регионов России
Владислав ГУЩИН
Пушилин рассказал об ответных мерах ВС РФ на поставки ВСУ ракет SCALP. Фото: АГ ДНР

Пушилин рассказал об ответных мерах ВС РФ на поставки ВСУ ракет SCALP. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что французские ракеты SCALP представляют опасность для других регионов России. По его словам, со стороны российских войск уже принимаются необходимые контрмеры.

- Данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны ВС РФ принимаются соответствующие контрмеры, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что для ДНР ситуация особо не поменяется, так как у противника ранее было вооружение, которое могло практически поразить всю территорию Республики. Он подчеркнул, что когда западные страны говорят о новых поставках для ВСУ, то данное вооружение с большой вероятностью уже находится на территории Украины.

Напомним, ранее Пушилин сообщил, что российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении. По его словам, противник несет большие потери.

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