Российская артиллерия уничтожает опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении

ВС РФ уничтожают опорные пункты противника на Авдеевском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы 1 Славянской бригады уничтожают опорные пункты вооруженных формирований Украины на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Артиллеристы 1 Славянской бригады разносят опорный пункт противника на Авдеевском направлении. Огонь ведется из 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». Особое внимание артиллеристы уделяют маскировке боевой машины, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Донецкой Народной Республики уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков в районе населенного пункта Авдеевка. Также группировка «Юг», при поддержке штурмовой и армейской авиации отразила шесть атак противника на Донецком направлении. ВСУ на данном направлении потеряли до 150 человек личного состава, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска сбили вертолет Ми-8 ВСУ в ДНР

В районе населенного пункта Брусовка ДНР истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 ВСУ (подробнее)