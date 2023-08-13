Российские войска сбили вертолет Ми-8 ВСУ в ДНР

ВС РФ сбили вертолет Ми-8 ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

За прошлые сутки российские войска сбили вертолет Ми-8 ВСУ в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, - отметили в ведомстве.

Кроме того, за сутки российские войска уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Трудовское, Горловка Донецкой Народной Республики.

Напомним, что за прошлые сутки российская группировка «Юг», при поддержке огнем артиллерии отразили шесть атак противника на Донецком направлении. Потери украинской стороны составили более 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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