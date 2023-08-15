26 тысяч жителей Волновахи получат качественные услуги водоснабжения до сентября 2023 года

26 тысяч жителей Волновахи будут обеспечены качественными услугами водоснабжения. Фото: Минстрой ДНР

До середины сентября 2023 года 26 тысяч жителей Волновахи получат качественные услуги водоснабжения и водоотведения. В городе провели земляные работы и проложили трубопроводы. Об этом сообщил генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

- В Волновахе под контролем наших специалистов были проведены земляные работы и проложены трубопроводы, смонтированы колодцы и осуществлена обратная засыпка. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы повысительной насосной станции системы водоснабжения, параллельно выполняются работы по благоустройству, - отметил Шагиахметов.

Он добавил, что специалисты завершили переключение половины потребителей к сетям водоотведения, а полностью планируют закончить работы к новым магистральным сетям к середине сентября.

Напомним, что Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает детский сад «Барвинок» в селе Вольное Волновахского района. В дошкольном учреждении специалисты обновили кровлю и водостоки, а также установили новые окна и двери.

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