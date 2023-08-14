В Мариуполе к новому учебному году восстанавливается школа № 14. Фото: Минстрой ДНР

В Левобережном районе Мариуполя восстанавливают школу № 14. В реконструкции задействовано 72 специалиста и семь единиц техники. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- В Левобережном районе под руководством ООО «РКС-НР» завершаются ремонтно-восстановительные работы в школе № 14. В проведении реконструкции задействовано 72 специалиста подрядной организации ООО «Р-Строй» и семь единиц техники, - отмечают в ведомстве.

В Минстрое ДНР добавили, что строители завершили ремонт кровли и поврежденного конструктива. Также заменили двери и окна, провели фасадные работы. На втором этаже школы восстановили спортивный и актовый залы.

Отметим, что восстановительные работы проводятся при координации Минстроя России и ДНР, по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что Фонд капитального ремонта Липецкой области восстанавливает 30 объектов в Мариуполе. Среди них - многоквартирные дома, школа, детский сад и технический лицей. Большинство работ регион-шеф уже завершил.

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