Санкт-Петербург восстанавливает центр творчества в Мариуполе

Строители обновят чашу бассейна в мариупольском центре детского творчества. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Специалисты из Санкт-Петербурга продолжают восстановление центра детского и юношеского творчества в Мариуполе. Ремонт затронул внутренние помещения, зрительный зал и бассейн.

— Рабочие из Санкт-Петербурга ремонтируют внутренние помещения, укладывают плитку в чаше бассейна, специалисты улучшают акустику зрительного зала. Завершается облицовка фасада здания и оформление фонтана на прилегающей территории, — отметили в администрации Санкт-Петербурга.

Благоустроят и территорию вокруг центра — ей занимаются ландшафтные дизайнеры. В ближайшие дни строители установят купол на фонтане и обновят витражные окна.

Напомним, что в восстановлении школ и культурных учреждений для детей участвуют и другие регионы-шефы. Сахалинская область ремонтирует спортивный комплекс школьного стадиона в Шахтерске. Сейчас специалисты завершают укладку травы на футбольном поле. Работы закончат к 25 августа 2023 года. Об

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