Липецкая область восстанавливает 30 объектов в Мариуполе

За регионом-шефом в Мариуполе закреплено 30 объектов. Фото: Администрация города Мариуполя

Фонд капитального ремонта Липецкой области восстанавливает 30 объектов в Мариуполе. Среди них - многоквартирные дома, школа, детский сад и технический лицей. Большинство работ регион-шеф уже завершил. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- За регионом-шефом в Мариуполе закреплено 30 объектов. В их числе многоквартирные дома, школа, детский сад и технический лицей. В большинстве из них — работы завершены, - отметили в мэрии.

В администрации добавили, что регион-шеф планирует за 2023 год восстановить еще три объекта в центральной части Мариуполя, которые пострадали в ходе боевых действий весной прошлого года.

Напомним, что специалисты Ленинградской области возводят в Мариуполе новый жилой комплекс «Ленинградский квартал». Финансированием проекта занимается «Промсвязьбанк», который предлагает купить квартиру в домах под льготную ипотеку. Строительство жилкоплекса планируют закончить в четвертом квартале 2024 года.

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