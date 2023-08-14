Специалисты Ленобласти возводят в Мариуполе новый ЖК с льготной ипотекой

Новый ЖК в Мариуполе возведут к концу 2024 года Фото: Александр ИВАНОВ

Специалисты Ленинградской области возводят в Мариуполе новый жилой комплекс «Ленинградский квартал». Финансированием проекта занимается «Промсвязьбанк», который предлагает купить квартиру в домах под льготную ипотеку. Срок завершения строительства домов— четвертый квартал 2024 года.

Жилой комплекс «Ленинградский квартал», строящийся на проспекте Металлургов в Мариуполе, будет включать в себя восемь домов от 12 до 14 этажей. Квартиры будут сдаваться с полной внутренней отделкой. Новые дома расположены в центре в приморского города и окружены развитой инфраструктурой.

Квартиры с комфортными планировками будут находиться в центре Мариуполя на проспекте Металлургов Фото: Александр ИВАНОВ

Финансированием проекта занимается «Промсвязьбанк», который предлагает купить квартиру в новостройке по льготной ипотеке под 2% годовых. Вокруг дома предполагается ландшафтное озеленение, а фасады будущих домов будут повторять фактуру натурального камня.

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