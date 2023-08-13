Строители Санкт-Петербурга восстановили фонтан в Театральном сквере. Фото: ДАН
Специалисты из Санкт-Петербурга отремонтировали городской фонтан в Театральном сквере Мариуполя. Теперь он вновь стал любимым местом отдыха для жителей и гостей города, особенно в жаркие летние дни, который обволакивает прохладой.
Регион-шеф сделал все возможное, чтобы завершить работы раньше срока. Специалисты из Ленобласти также благоустроили территорию сквера и возвели детскую площадку.
На данный момент в городе регион-шеф восстановил три фонтана, работы ведутся еще на трех объектах – у зданий «Азовгипромез», многофункционального центра по улице Орджоникидзе и у «Дворца пионеров».
Напомним, что специалисты Московской области восстановили городское управление капитального строительства в Мариуполе. Регион-шеф восстановил конструктив здания, установили новые стеклопакеты. Его открытие приурочили к профессиональному празднику строителей.
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