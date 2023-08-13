В Мариупольском городском управлении капитального строительства регион-шеф восстановил конструктив здания. Фото: ТГ/Моргун

Специалисты Московской области восстановили городское управление капитального строительства в Мариуполе. Регион-шеф восстановил конструктив здания, установили новые стеклопакеты. Его открытие приурочили к профессиональному празднику строителей. Об этом сообщил глава города Мариуполя Олег Моргун.

- В торжественной обстановке провели церемонию открытия здания городского УКСа. Над его восстановлением трудились специалисты Московской области. Здесь полностью восстановили конструктив здания, установили новые стеклопакеты, заменили систему отопления и другие инженерные коммуникации, - написал в телеграм канале мэр города.

Олег Моргун поблагодарил губернатора Московской области и вице-губернатора за создание достойных и комфортных условий труда для сотрудников мариупольского УКСа.

Напомним, что в Мариуполе построят мультифункциональный спортивный комплекс «ПСБ Арена», который будет расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна.

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