Денис Пушилин посетил десятое отделение ПСБ, которое открыли в Мариуполе

В Мариуполе открыли десятое отделение Промсвязьбанка. Фото: ТГ/Пушилин

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин посетил десятое отделение Промсвязьбанка, которое открыли в Мариуполе. По его словам, сейчас на территории Республики насчитывается 250 отделений.

- Промсвязьбанк расширяет свое присутствие в Донецкой Народной Республике – с председателем ПСБ Петром Фрадковым открыли новый, 10-й по счету, офис в Мариуполе. А всего по региону насчитывается 250 отделений, - написал в телеграм-канале.

Денис Пушилин отметил, что в ДНР уже доступно свыше 660 банкоматов. В регионе повышается доступность банковских услуг, растет их качество и количество. На данный момент в Республике добавился востребованный продукт – льготная ипотека под 2%.

- Помимо основной деятельности, ПСБ занимается и социальными проектами. Совместно с Петром Фрадковым и Тимуром Ивановым в Мариуполе состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса «ПСБ Арена», который будет возведен при финансовой поддержке банка. Это еще один вклад в мирную жизнь Донбасса, - добавил Пушилин.

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