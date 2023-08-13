Денис Пушилин: Строители в Донбассе, без преувеличения, совершают трудовой подвиг

Пушилин поздравил работников строительной отрасли с Днем строителя. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поздравил работников строительной отрасли с Днем строителя. По его словам, они в Донбассе совершают трудовой подвиг.

- Сегодня строители в Донбассе, без преувеличения, совершают трудовой подвиг. Рекордные объемы и сроки восстановления, сложнейшие управленческие задачи, и все это - в очень небезопасных условиях. На данный момент в Республике работают более 30 тысяч специалистов строительной сферы, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что было время, когда над восстановлением территории ДНР принимало участие 40 тысяч строителей.

- Только такое мощное государство, как Россия, может позволить себе подобные объемы восстановления в условиях военного конфликта, и делаются они руками строителей из разных регионов. Дорогие друзья! Каждый из вас внес значимый вклад в восстановление Донбасса. От имени жителей Донецкой Народной Республики благодарю за ваш созидательный труд, - добавил Пушилин.

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