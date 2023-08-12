Студотряды ДНР помогут восстановить Мариупольский драмтеатр, который был разрушен в 2022 году

Мариупольский драмтеатр был серьезно поврежден в 2022 году вследствие боевых действий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Студенческие отряды ДНР вместе со строителями из Санкт-Петербурга займутся восстановлением Мариупольского драмтеатра, который был разрушен в результате боевых действий в 2022 году. Об этом сообщили ДАН в Донецком региональном отделении Российских студенческих отрядов.

Там уточнили, что в данное время ребята помогают в ремонте частных жилых домов.

- На данный момент стройотряды работают на четырех объектах по восстановлению ИЖС, на 10 жилых домах. С августа приступают к работе с подрядчиком из Питера, там будет восстановление памятника культуры, драмтеатра, - пояснили в организации.

Сообщается также, что представители строительных отрядов «Искра» и «Мира», которые были сформированы из числа студентов ДонНАСА, уже третий трудовой семестр трудятся в Мариуполе. Ребята помогают строителям восстанавливать приморский город.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты из Санкт-Петербурга вернут прежний облик зданию Мариупольского драмтеатра. Строительство объекта планируют завершить к концу 2024 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Драмтеатр в Мариуполе после реконструкции станет самой современной площадкой в ДНР

Строители проведут полную реконструкцию здания (подробнее)