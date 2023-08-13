В Мариуполе построят мультифункциональный спортивный комплекс. Фото: ДАН

В Мариуполе построят мультифункциональный спортивный комплекс «ПСБ Арена», который будет расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

- В Мариуполе состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса «ПСБ Арена», который будет расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. Спортивный объект будет возведен при финансовой поддержке ПСБ, - отмечают в банке.

Там добавили, что современный комплекс, который будет включать в себя ледовую арену и залы для занятия спортом, станет важным элементом восстановления социальной инфраструктуры города и мирной жизни граждан.

Напомним, что студенческие отряды ДНР вместе со строителями из Санкт-Петербурга займутся восстановлением Мариупольского драмтеатра, который был разрушен в результате боевых действий в 2022 году.

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