Учреждение начнет работу с 1 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мариуполе завершили строительство новой общеобразовательной школы на 1100 мест, с нового учебного года она приступит к работе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение общеобразовательной школы на 1,1 тысячи учащихся в Мариуполе Донецкой Народной Республики. 1 сентября новое учебное заведение начнет работу, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что готовность объекта проинспектировали в ходе рабочей поездки в Мариуполь заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и врио Главы ДНР Денис Пушилин. В трехэтажном здании новой школы разместились учебные классы, лаборатории физики, биологии, авиамоделирования, кабинеты труда и киберспорта.

- Все оборудование - по последнему слову техники, - заявили в Минобороны.

Примечательно, что военные проектировщики предусмотрели в общеобразовательном учреждении два больших спортзала, актовый зал на 550 человек и столовую на 530 мест. А на улице обустроили стадион на 14 тысяч «квадратов», поле для мини-футбола, спортплощадки и полосу препятствий.

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