В Ждановке шеф-регион отремонтировал крыши 11 многоквартирных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Магаданской области готовят здания в Ждановке к зимнему сезону. За этот год регион-шеф отремонтировал крыши 11 многоквартирных домов, помещение МФЦ, пищеблок яслей-сада «Уголек». Об этом сообщает правительство Магаданской области.

- В этом году силами колымских строителей в подшефной Магаданской области Ждановке отремонтированы крыши 11 многоквартирных домов, помещение МФЦ, пищеблок яслей-сада «Уголек», идет ремонт фасада детского сада «Капитошка» и крыши этого же дошкольного учреждения, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что восстановление города продолжится и в 2024 году. В планах у Магаданской области отремонтировать объекты водоснабжения и канализации. Также в тесном сотрудничестве с колымскими коллегами строители и архитекторы планируют разработать мастер-план Ждановки.

Напомним, что Кемеровская область завершает ремонтные работы в Горловской коррекционной школе. Сейчас регион-шеф занимается восстановлением кровли.

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