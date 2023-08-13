Специалисты из Нижегородской области наносят разметку у школ Харцызска

Нижегородские дорожники начали наносить разметку у школ Харцызска. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты из Нижегородской области наносят разметку у школ и других образовательных учреждений Харцызска. Регион-шеф панируют выполнить данную задачу до начала учебного года. Об этом сообщает Министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

- Перед началом учебного года подрядчик из Нижегородской области начал нанесение разметки на улице Октябрьской. Это сделает центральную улицу подшефного города более безопасной. До 1 сентября специалисты региона-шефа хотят нанести «зебры» перед максимально возможным количеством школ и других учебных заведений города, - отметают в ведомстве.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать две тысячи километров дорог до 2027 года. Восстанавливаться и ремонтироваться будут также улицы городов и дороги внутри городских кварталов.

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