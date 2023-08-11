С начала 2023 года свыше 22 миллионов пассажиров воспользовались муниципальным электротранспортом в ДНР

Свыше 22 миллионов пассажиров воспользовались республиканским муниципальным электротранспортом с начала года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике с начала 2023 года свыше 22 миллионов пассажиров воспользовались муниципальным электротранспортом. Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона.

- С января по июль 2023 года пассажирским транспортом предприятий ГЭТ Республики перевезено 22,3 млн. человек, в том числе 18,5 млн. пассажиров льготных категорий, - отмечают в ведомстве.

В Министерстве транспорта ДНР добавили, что в июле муниципальным электротранспортом воспользовалось более четырех миллионов пассажиров, в том числе 3,4 миллиона пассажиров льготных категорий.

Кроме того, за июль месяц в ДНР провели техническое обслуживание 71 троллейбуса, 44 трамвайных вагонов, 94 автобусов, семь единиц специального состава.

Напомним, что почти 90 объектов железнодорожной инфраструктуры восстановят в Донецкой Народной Республике за ближайшие три года. Также были проведены технические обследования и выданы заключения, начаты проектно-изыскательские работы.

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