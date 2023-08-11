Жители ДНР могут зарегистрировать авто и записаться на выдачу водительских прав через Госуслуги

Теперь при регистрации авто можно будет существенно сэкономить время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители новых регионов России, в том числе и ДНР, получили возможность записаться на выдачу водительских прав и зарегистрировать свое авто через Госуслуги. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что сейчас на портале можно зарегистрировать транспортные средства, а также записаться на прием квалификационных экзаменов, причем в удобное для себя время.

- Теперь жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, зарегистрировавшиеся на Едином портале государственных услуг, имеют возможность подать заявления на регистрацию своих автомототранспортных средств, получение или обмен водительского удостоверения, выбрав удобные для себя дату и время посещения. Можно прибыть в подразделение Госавтоинспекции к назначенному часу и получить требуемую услугу в кратчайший срок, существенно сэкономив время, - пояснила она.

По словам представителя ведомства, такой формой взаимодействия россияне успешно пользуются уже несколько лет. Министерство призывает жителей новых регионов России также активно использовать эту возможность. При этом за гражданами остается право обратиться в Госавтоинспекцию и напрямую.

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