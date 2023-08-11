В ДНР снизят ставку налога УСН для предпринимателей

Правительство ДНР выступило с инициативой снижения налоговых ставок для предпринимателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике снизят ставку налога связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) на территории региона. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Правительство вносит в парламент законопроект, устанавливающий с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года ставки УСН до 1 %, если базой налогообложения являются доходы, и до 5 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, - написал в телеграм-канале Солнцев.

Он добавил, что сейчас налоговая ставка для предпринимателей составляет 3 и 7 % соответственно. По словам премьера, эта практика действует во многих регионах Российской Федерации, которая приведет к повышению деловой активности бизнеса и инвестиционной привлекательности Республики.

Напомним, что жители новых регионов России, в том числе и ДНР, получили возможность записаться на выдачу водительских прав и зарегистрировать свое авто через Госуслуги.

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