В ДНР выплатили все долги по заработной плате сотрудникам компании «Вода Донбасса»

Сотрудникам государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса» выплатили все долги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике выплатили все долги по заработной плате сотрудникам государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса». Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Николай Циганов.

- Зарплата сотрудникам предприятия «Вода Донбасса» выплачена в полном объеме, задолженности нет, - проинформировал глава Минстроя.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР полностью погасили задолженность по заработной плате перед шахтерами. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума. Глава региона уточнил, что проблема с выплатами на шахтах возникла в связи с переходным периодом. Однако сейчас она устранена. Ранее часть угольных предприятий не могла решить вопрос проплаты с казначейством. Тем временем глава Минугля ДНР заявил, что шахтерам вернут долги по зарплате, даже если арестованы счета предприятий. Андрей Чертков сообщил, что в мае начнется передача имущества шахт инвесторам.

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