Глава Минугля ДНР: Шахтерам вернут долги по зарплате, даже если арестованы счета предприятий

На донецкой шахте имени Засядько арестованы счета, из-за этого, в частности, возникли проблемы с погашением долгов по зарплате. Фото: МинУЭ ДНР

Вопрос выплаты зарплат шахтерам, в том числе долгов обсуждался на совещании заместителя председателя Правительства ДНР-министра угля и энергетики Республики Андрея Черткова с руководителями угледобывающих предприятий.

- Провел совещание с руководителями угледобывающих предприятий по наиболее важным на сегодняшний день вопросам. В первую очередь говорили о выплате зарплаты нашим горнякам. Подробно объяснил сложившуюся ситуацию, попросил донести ее до трудовых коллективов. Сказал, и сейчас снова повторю, что при необходимости я готов сам приехать на любое предприятие, встретиться с шахтерами и их семьями, - написал в своем телеграм-канале Андрей Чертков.

Он сообщил, что вторая тема, которую обсуждали – поданные в Росимущество декларации.

- Они наконец-то приняты, и мы надеемся, что между праздниками получим от Росимущества официальный ответ о том, что имущество предприятий, о котором идет речь, является региональным. Сразу же после этого, в мае, начнем передачу имущества шахт инвесторам. Это крайне важно для всех, - отметил вице-премьер.

Андрей Чертков также рассказал о проблеме выплаты зарплаты на предприятиях, где арестованы счета.

- Мне задают много вопросов относительно невозможности получения зарплаты сотрудниками предприятий, у которых арестованы счета. В частности, речь идет о шахтах «Макеевугля» и шахте имени Засядько, - сообщил глава Минугля.

Он подчеркнул, что сейчас решается вопрос, чтобы казначейский счет, через который пойдет зарплата, не был закрыт.

- По выплате зарплат этот вопрос однозначно будет решен, то есть деньги людям пройдут в любом случае. Как дальше будут работать предприятия, будем решать в Правительстве, - сказал Чертков.

он сообщил, что готовится документ о списании старых долгов предприятий. Он должен выйти в мае, что позволит списывать долги предыдущих периодов, 2015 года, из-за которых сейчас как раз и арестовывают счета.

Напомним, что на ряде угольных предприятий образовалась задолженность по зарплате шахтерам за январь, февраль и март. Во второй половине апреля Минугля начало погашать долги. Руководитель ведомства пообещал, что до майских праздников вопрос с долгами будет решен.

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