Что предусматривает программа социально-экономического развития ДНР на 2023—2025 годы

Ключевая задача программы - повышение качества жизни людей. Фото: ТГ/ Хуснуллин

Правительством РФ принята Программа социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2023—2025 годы, разработанная по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Целью программы является быстрое послевоенное восстановление экономики региона, повышение качества уровня жизни населения до общероссийских стандартов, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что достижениями по итогу реализации Программы должны стать:

- формирование качественных и доступных систем здравоохранения, образования, культуры и спорта, отвечающих высоким мировым стандартам, обеспечение достойного уровня жизни;

- развитие конкурентоспособной промышленности, сельского хозяйства и модернизация инфраструктуры, развитие инвестиционного потенциала региона, в том числе и в агросфере;

- улучшение жилищных условий граждан как в городской, так и сельской местности и повышение качества предоставления коммунальных услуг, восстановление социальной, транспортной инфраструктуры региона.

- В ближайшее время мы должны представить в Правительство РФ детализированную программу, параметры которой недавно обсуждали на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, - заявил Пушилин.

Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале рассказал подробности документа.

- Комплексный план мероприятий рассчитан на 2023-2025 годы с целевыми показателями до 2030 года и содержит порядка 300 приоритетных мероприятий. Перечень первоочередных объектов и работ обсуждал с главами этих субъектов и руководителями федеральных заказчиков в ходе рабочих поездок в регионы, - сообщил вице-премьер.

Он отметил, что в новых регионах уже выполнен огромный объем работ по восстановлению:

- порядка 1850 жилых домов;

- 635 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- более 910 объектов и систем тепло- и энергоснабжения, в том числе 28 объектов водоснабжения и водоотведения;

- 205 дорог, в том числе 19 мостов.

Сейчас ремонтно-восстановительные работы идут более чем на 1400 объектах.

Весь комплекс запланированных мероприятий будет синхронизирован с профильными программами госкомпаний по развитию в новых регионах дорожного строительства, газификации, модернизации коммунальной инфраструктуры и обеспечению энергетической безопасности.

- Ключевая задача, конечно, повышение качества жизни людей. Для этого важно не только восстановить объекты, но и развивать экономику. В программе также прописаны меры по поддержке их бюджетов, перезапуску работы ключевых отраслей и предприятий, восстановлению производственных фондов и развитию промышленности и сельского хозяйства, повышению уровня оплаты труда бюджетников, профориентации молодежи, выплате пенсий, материнского капитала и других пособий, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

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