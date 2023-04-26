Улучшение качества жизни, поддержка и новые возможности: В ДНР открыли региональное отделение Всероссийской организации инвалидов

Региональное отделение Всероссийской организации инвалидов заработало в ДНР. Фото: ТГ/Ярослав Лисобей

В Донецкой Народной Республике открылось региональное отделение Всероссийской организации инвалидов (ВОИ). Об этом сообщили в реготделении партии «Единая Россия» в ДНР.

- Оно (реготделение ВОИ) будет помогать людям с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в социальной среде, взаимодействовать с органами государственной власти, инициировать различные мероприятия, - говорится в сообщении.

Региональное отделение Всероссийской организации инвалидов заработало в ДНР. Фото: ТГ/Ярослав Лисобей

Руководитель «Всероссийского общества инвалидов», депутат Госдумы РФ Михаил Тереньев отметил, что ВОИ на сегодняшний день объединяет больше полутора миллиона человек в 84 регионах Российской Федерации.

- Наша организация направлена на то, чтобы создать для всех людей с инвалидностью равные возможности, - подчеркнул Терентьев.

Руководителем Донецкого регионального отделения Всероссийской организации инвалидов стал дончанин Ярослав Лисобей.

- У нас собралась хорошая команда единомышленников, которые уже добились на сегодняшний день результатов в своей сфере деятельности, - говорит он. - Людям с инвалидностью живется намного сложнее в это тяжелое время и то, что нас приняли в состав ВОИ - огромная мотивация развиваться, помогать и улучшать качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Руководителем реготделения Всероссийской организации инвалидов стал Ярослав Лисобей. Фото: ТГ/Ярослав Лисобей

С открытием реготделения ВОИ для людей с инвалидностью Республики, по словам Ярослава Лисобея, открываются новые возможности.

- «Доступная среда», «Инвастартапы» Реабилитационный курс: Основы независимой жизни людей на инвалидных колясках. А также другие проекты, которые объединяют людей и открывают новые перспективы в спорте, культуре и общественной жизни, - рассказывает руководитель реготделения. - У нас впереди много работы. Наша задача сделать жизнь людей с инвалидностью Республики лучше, предоставить инвалидам возможность реализоваться, раскрыть свой потенциал!

Ярослав Лисобей рассказал о результатах работы Донецкого регионального отделения Всероссийской организации инвалидов, которых уже удалось достичь. По его данным, 13 человек прошли четырехдневное обучение «Экспертов в области обеспечения доступной среды» в Московской области, что позволяет формировать профессиональное экспертное сообщество людей с инвалидностью в Республике. Кроме этого, проведены полноценные сборы для баскетбольной команды, а также полноценный турнир, что позволяет мотивировать спортсменов на новые достижения. А еще на протяжении четырех месяцев средствами гигиены обеспечиваются 96 инвалидов-колясочников.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке открылось местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»: секретарем избран мэр города Иван Приходько

На общем собрании были избраны члены Местных политсовета и контрольной комиссии (подробнее)