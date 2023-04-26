В Горловке открылось местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»: секретарем избран мэр города Иван Приходько

Местное отделение «Единой России» открыто в Горловке. Фото: Администрация Горловки

26 апреля в Горловке открылось местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (ВПП «ЕР»). Об этом сообщили в городской администрации.

- Численность членов Единой России в Горловском местном отделении ВПП «ЕР» на сегодняшний день составляет 8627 человек, которые являются настоящими патриотами и трудятся во имя процветания и благоденствия нашей славной и великой Отчизны – России, - сообщили в администрации Горловки.

Иван Приходько избран секретарем Горловского местного отделения «Единой России». Фото: Администрация Горловки

В ходе общего собрания глава администрации города Иван Приходько отметил, что никто из собравшихся не покидал Горловку, оставался на месте, работал, поднимал и поддерживал родной город.

- Наверно, этим и обусловлено то, что вы составляете костяк нашего Горловского отделения партии «Единая Россия», - обратился к присутствующим на собрании Иван Приходько. - Это основная партия Российской Федерации, партия, которая возложила на себя всю ответственность за социальную и политическую стабильность. Сегодня мы проведем нашу первую конференцию, выберем секретаря и политсовет нашего отделения.

На общем собрании были избраны члены Местных политсовета, контрольной комиссии и утверждено Положение о Местной контрольной комиссии.

- В ходе голосования главу администрации Горловки Ивана Приходько избрали секретарем местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», - заявили в мэрии.

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