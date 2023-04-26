В Донбассе создадут специализированную прокуратуру по надзору за шахтами

Угольную отрасль ожидает большая реорганизация Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Низкий уровень безопасности угольных предприятий Донбасса вызывает особую тревогу властей РФ. Об этом во время ежегодного отчета в Совете Федерации заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

ИЗНОШЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОТСУТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ

- Особую тревогу сейчас вызывают изношенное оборудование, отсутствие современных систем контроля, средств защиты и в целом низкий уровень безопасности на шахтах Донбасса. В таких условиях мною принято решение о создании в этом регионе специализированной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угольной отрасли, - сказал он.

По словам генерального прокурора, подобные прокуратуры уже функционируют в Кузбассе и Республике Коми. Они показали эффективность предметного подхода к организации надзора, применяемого в сфере промышленной безопасности.

УГЛЕПРОМ ОЖИДАЕТ РЕФОРМИРОВАНИЕ

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы угольную отрасль ДНР ожидает большая реорганизация. Для привлечения инвестиций и повышения рентабельности шахт Минэнерго России разработало проект концепции реформы углепрома.

Развитие угольной промышленности в Республике имеет не только отраслевое, но и важное социально-экономическое значение. Ведь Донбасс всегда был и остается шахтерским краем.

Громадный ущерб шахтам нанесли отсутствие реформ при Украине, девять лет пребывания в условиях полуизоляции и боевых действий. Важно, чтобы развитие углепрома носило долгосрочный, стратегический характер.

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