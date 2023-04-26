В Донбассе создадут специализированную прокуратуру по надзору за шахтами

Угольную отрасль ожидает большая реорганизация
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Низкий уровень безопасности угольных предприятий Донбасса вызывает особую тревогу властей РФ. Об этом во время ежегодного отчета в Совете Федерации заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
ИЗНОШЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОТСУТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
- Особую тревогу сейчас вызывают изношенное оборудование, отсутствие современных систем контроля, средств защиты и в целом низкий уровень безопасности на шахтах Донбасса. В таких условиях мною принято решение о создании в этом регионе специализированной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угольной отрасли, - сказал он.
По словам генерального прокурора, подобные прокуратуры уже функционируют в Кузбассе и Республике Коми. Они показали эффективность предметного подхода к организации надзора, применяемого в сфере промышленной безопасности.
УГЛЕПРОМ ОЖИДАЕТ РЕФОРМИРОВАНИЕ
Ранее сообщалось, что в ближайшие годы угольную отрасль ДНР ожидает большая реорганизация. Для привлечения инвестиций и повышения рентабельности шахт Минэнерго России разработало проект концепции реформы углепрома.
Развитие угольной промышленности в Республике имеет не только отраслевое, но и важное социально-экономическое значение. Ведь Донбасс всегда был и остается шахтерским краем.
Громадный ущерб шахтам нанесли отсутствие реформ при Украине, девять лет пребывания в условиях полуизоляции и боевых действий. Важно, чтобы развитие углепрома носило долгосрочный, стратегический характер.
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