В ДНР полностью погасили задолженность по заработной плате перед шахтерами

Проблема с выплатами на шахтах возникла в связи с переходным периодом, однако сейчас она устранена. Фото: ШУ «Донбасс»

В Донецкой Народной Республике полностью погасили задолженность по заработной плате перед сотрудниками угледобывающих предприятий. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава региона уточнил, что проблема с выплатами на шахтах возникла в связи с переходным периодом. Однако сейчас она устранена.

- При переходном периоде у нас возникли сбои с выплатой заработной платы. На данный момент задолженность по заработной плате погашена, - заявил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР погасили перед шахтерами большую часть долгов по зарплате. Вместе с тем часть угольных предприятий не смогла решить вопрос проплаты с казначейством. Тем временем глава Минугля ДНР заявил, что шахтерам вернут долги по зарплате, даже если арестованы счета предприятий. Андрей Чертков сообщил, что в мае начнется передача имущества шахт инвесторам.

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