В ДНР погасили перед шахтерами большую часть долгов по зарплате

Угольные предприятия уже предупреждены, их руководителям поставлена задача очень оперативно выплатить шахтерам зарплату за январь-апрель. Фото: ШУ «Донбасс»

В Донецкой Народной Республике погасили перед шахтерами большую часть долгов по зарплате. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

Он отметил, что сегодня провел видеоконференцию с угольщиками, и некоторым из них устроил разнос. Руководители шахт отчитались, что большая часть задолженности выплачена. Однако вместе с тем часть угольных предприятий еще с пятницы не смогла уладить ряд вопросов с казначейством, и зарплата так и не поступила шахтерам на карточки.

Первый вице-премьер ДНР заявил, что горняки могут сообщать ему о невыплате задолженности.

- Должны решить очень быстро. Задача поставлена, команда дана. Обращайтесь к начальству, уточняйте, кто не хочет выплачивать и почему? Нет ответов, действий - пишите мне сюда, но с фактами и названиями предприятий, - сказал Чертков.

Напомним, ранее сообщалось, что шахтеры ДНР получат четырехмесячную задолженность по зарплате 26 мая. Деньги для выплаты зарплаты за январь-апрель уже поступили на лицевые счета угольных предприятий.

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