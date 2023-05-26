Шахтеры ДНР получат четырехмесячную задолженность по зарплате 26 мая

Сегодня угольные предприятия должны зачислить деньги на карточные счета своих работников. Фото: ТГ/Чертков

Шахтеры ДНР получат четырехмесячную задолженность по зарплате уже сегодня, 26 мая. Деньги для выплаты зарплаты за январь-апрель поступили на лицевые счета угольных предприятий. Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Правительства ДНР Андрей Чертков, который курирует угольную отрасль.

- Вчера поздно вечером денежные средства, необходимые для выплаты зарплаты за январь-апрель этого года поступили на лицевые счета «Торезантрацита», «Макеевугля» и «Донецкой угольной энергетической компании». Сегодня должны зайти на счета остальных предприятий, - написал в своем телеграм-канале Чертков.

Он отметил, что Правительство ДНР выполнило все, что него зависело. Теперь вопрос, как быстро «сработают» сами угольные объединения, чтобы зачислить деньги на карточные счета своих работников.

- Думаю, это произойдет сегодня, так как в этом заинтересованы не только сами предприятия, но и финансовые структуры Республики. Более того, скажу, что бухгалтерии предприятий последние несколько дней работают круглосуточно. Им отдельное спасибо, как и специалистам Минугля, - подчеркнул первый вице-премьер.

Он пообещал в будущем приложить все усилия, чтобы подобных ситуаций в будущем не происходило.

- Начинаем готовить документы, необходимые для выплаты зарплаты с мая по сентябрь, - сообщил Андрей Чертков.

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