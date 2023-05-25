Правительственные стипендии для студентов и центр реабилитации инвалидов: Какие решения приняты на заседании Правительства ДНР

Правительство ДНР приняло важные решения для студентов и инвалидов. Фото: ТГ/Солнцев

На заседании Правительства ДНР определен порядок отбора претендентов на получение стипендии Правительства РФ, а также утвержден состав рабочей группы по созданию центра комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- На очередном заседании Правительства определили с коллегами порядок отбора претендентов на получение стипендии Правительства РФ, - написал в своем телеграм-канале Солнцев.

Он отметил, что на ежемесячную стипендию в размере 4 тысяч рублей могут претендовать студенты республиканских вузов, а также профессиональных образовательных организаций, обучающихся очно по программам среднего профессионального образования (СПО), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

- Ежегодный отбор претендентов в Республике в соответствии с установленной квотой будет проводить специальная экспертная комиссия, - сообщил премьер-министр.

Также в Правительстве утвердили состав рабочей группы по созданию центра комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

- На этой площадке необходимую помощь смогут получать инвалиды с двигательными нарушениями, в том числе после военной травмы, с сенсорными нарушениями функции зрения и слуха, а также ментальными расстройствами. Специалисты центра будут работать и с детьми-инвалидами, - подчеркнул Солнцев.

В состав рабочей группы вошли представители профильных министерств и ведомств. Ее возглавила вице-премьер Лариса Толстыкина.

Кроме того, в Правительстве расширили круг полномочий двух министерств. Теперь в зоне ответственности Минобрнауки осуществление контроля (надзора) в сфере образования, а Минпромторг уполномочен предоставлять услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Театры ДНР получат большую помощь в обновлении материально-технической базы в рамках проекта «Общая сцена»

Театрам передадут костюмы, реквизит, предметы сценических средств - зрительные кресла, световое и звуковое оборудование (подробнее)