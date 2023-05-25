В середине мая Министерство культуры РФ запустило проект «Общая сцена». Фото: ТГ/Толстыкина

Театры ДНР получат большую помощь в обновлении материально-технической базы в рамках проекта «Общая сцена». В середине мая Министерство культуры РФ запустило проект, в рамках которого театрам новых регионов будет передано более 1000 предметов сценических средств, в том числе зрительные кресла, световое и звуковое оборудование, более 1500 костюмов и реквизит на сумму 130 млн. рублей.

- Доставку обеспечит «Росконцерт». На первом этапе к проекту подключились 14 федеральных театров. Позже к акции планируют присоединиться и региональные учреждения культуры, - сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

По словам вице-премьера, Государственный академический Большой театр России передаст реквизит в Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко. Эта помощь очень своевременна, ведь сейчас готовится премьера оперы «Князь Игорь» и продолжается работа над балетом «Война и мир».

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. Бровуна получит в дар от Александринского театра сценические костюмы и оборудование.

Театр Наций начал помогать своим коллегам из Мариупольского драматического театра еще до проекта. А в этот раз были переданы костюмы для спектаклей, в том числе премьерных.

Партнерами Донецкого республиканского академического молодежного театра по «Общей сцене» стали Российский академический молодежный театр, Театр им. Сац в Москве и Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге. Им доставили более 100 единиц сценического оборудования, реквизита, костюмов и мебели.

Горловскому театру кукол от Театра кукол им. С.В. Образцова привезли новые костюмы и световые приборы, которые будут задействованы как в действующих, так и в новых постановках.

- От всего сердца благодарю министра культуры Российской Федерации Ольгу Любимову за такую масштабную акцию и ту неоценимую поддержку, которая сегодня так необходима нашим театрам! – отметила Лариса Толстыкина.

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