Строители из Московской области ремонтируют фасады в многоквартирных домах Мариуполя

Строители из Московской области приступили к активной фазе ремонта фасадов в Мариуполе. Фото: Фонд капитального ремонта МО

Строители из Московской области приступили к активной фазе ремонта фасадов в многоквартирных домах Мариуполя. Регион-шеф планирует отремонтировать более 160 фасадов домов. Об этом сообщает фонд капитального ремонта Московской области.

- В рамках реализации специального инфраструктурного проекта строители из Московской области осуществляют ремонт фасадов многоквартирных домов в Мариуполе. За Фондом капитального ремонта Московской области закреплено 164 фасада, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что специалисты планируют завершить данные работы в 3 квартале 2023 года. Сейчас над этой задачей работают 700 рабочих.

Напомним, что специалисты из Тульской области продолжают работы по благоустройству придомовых территорий в Мариуполе. Строители обустроили основание под пешеходные дорожки, игровые и спортивные комплексы.На данный момент устанавливают детское и спортивное оборудование.

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