В ДНР взяли курс на скорейшее внедрение цифровых технологий

Делегация ДНР во главе с премьером Солнцевым принимает участие во всероссийском форуме «Цифровая эволюция - 2023». Фото: ТГ/Солнцев

За время конфликта в Донбассе ДНР заметно отстала от других российских регионов по уровню внедрения цифровых технологий. Сейчас в Республике взят курс на устранение этого отставания. Об этом сообщил премьер-министр Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев, который принял участие в работе всероссийского форума «Цифровая эволюция -2023».

- Участие в форуме для нас особенно важно - за 9 лет конфликта Республика значительно отстала от других регионов России по уровню внедрения цифровых технологий. И мы намерены ликвидировать это отставание в кратчайшие сроки, - заявил он.

По словам премьера, в рамках форума запланирован обмен опытом с отраслевыми специалистами в области цифровой трансформации, а также налаживание взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, ранее сообщалось, что ДНР перейдет на цифровое вещание по российским стандартам с 1 июля. Первые десять кнопок на пульте отведут под российские федеральные каналы.

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