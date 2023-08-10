В ДНР сообщили о масштабном сбое в работе сервисов республиканского сотового оператора «Феникс»

Доступ к мобильной связи местами ограничен Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР наблюдается масштабный сбой в работе сервисов республиканского сотового оператора «Феникс». Проблемы с голосовой связью и мобильным интернетом возникли на юге Республики, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Причиной неполадок там назвали повреждение магистральных линий связи.

- Вследствие повреждений магистральных волоконно-оптических линий связи наблюдается временный сбой в работе сервисов голосовой связи и мобильного интернета на территории Володарского и Волновахского районов, Мариуполя и Мариупольского городского округа ДНР, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, - заявили в компании.

Сообщается также, что специалисты уже приступили к восстановительным работам. Доступ к мобильной сети должен вернуться уже в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что «Феникс» модернизировал и установил новые базовые станции в Мариуполе, Торезе, Володарском и других населенных пунктах ДНР. Как уточнялось, это позволит улучшить качество связи и скорость интернета в 4G.

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