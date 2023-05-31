ДНР перейдет на цифровое вещание по российским стандартам с 1 июля

Республиканские каналы займут с 21 по 25 кнопки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С 1 июля в Донецкой Народной Республике начнут действовать российские стандарты цифрового телевизионного вещания. Первые 20 кнопок на пульте займут федеральные и дополнительные каналы. Об этом сообщили в Администрации Главы ДНР.

— С 1 июля ДНР переходит на цифровое вещание по стандартам РФ. В соответствии с российским законодательством за первыми 20 кнопками телевизионного пульта закрепляются определенные каналы. В России это правило действует уже 10 лет, с 1 июля оно распространится и на Республику, — отметили в АГ.

В Администрации добавили, что первые десять кнопок на пульте займут российские федеральные каналы, среди них «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Матч», «Россия Культура», «Карусель», «ОТР» и «ТВЦ» и «5 канал». Последующие десять кнопок займут дополнительные каналы, среди которых «Спас», «СТС», «ТНТ», «МИР», «Звезда», «Пятница» и другие.

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