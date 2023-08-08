В результате обстрелов ВСУ в Киевском районе Донецка погиб мужчина, еще пять человек получили ранения

В Киевском районе Донецка погиб мужчина 1989 года рождения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка погиб мужчина, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В Киевском районе Донецка по улице Щорса, 94 «а» погиб мужчина 1989 года рождения. По улице Розы Люксембург, 109 ранен ребенок - мальчик 2012 года рождения и женщина 1968 года рождения. По улице Розы Люксембург, 103 «а» ранен мужчина 1969 года рождения. По улице Розы Люксембург, 107 ранен мужчина 1955 года рождения. Возле конечной остановки троллейбуса № 17 ранена женщина 1970 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка были ранены трое человек. Ранены мирные жители 1985, 1988, 1997 годов рождения.

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