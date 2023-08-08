Новая марка уже продается в фирменном магазине почтового оператора ДНР. Фото: пресс-служба «Почты Донбасса»

Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Почта Донбасса» выпустила марку в металле, посвященную Артемовску. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

- На аверсе изображение официального герба города, которое занимает центральное место в художественной композиции памятной виньетки № 11 «АРТЕМОВСК/БАХМУТ». Надписи — 1571, АРТЕМОВСК, СОЛЬ ЗЕМЛИ ДОНБАССА. На реверсе изображен солеваренный завод Ивана Скамаранга, - отмечают в пресс-службе.

В «Почте Донбасса» добавили, что это семнадцатая марка в металле изготовленная из мельхиора, которая обладает высокой прочностью. Диаметр изделия составляет 25 миллиметров, масса 11 грамм. Тираж марки составляет всего 500 экземпляров. Приобрести ее можно в магазине «Филателия» на улице Артема, 72.

Напомним, что «Почта Донбасса» выпустила новую марку в металле, посвященную Мариуполю. Она сделана из мельхиора, который по характеристикам похож на серебро.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новое отделение «Почты Донбасса» в Мариуполе будет обслуживать тысячу человек

Отделение будет работать шесть дней в неделю (подробнее)