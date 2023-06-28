Новое отделение «Почты Донбасса» в Мариуполе будет обслуживать тысячу человек

Отделение уже начало обслуживать клиентов (архивное фото). Фото: ДАН

В Мариуполе начало работу отделение «Почты Донбасса», расположенное на улице Азовстальская, 57. Отделение сможет обслуживать до тысячи человек, которые проживают в округе. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

— В связи с открытием отделения пользоваться почтовыми услугами в шаговой доступности смогут более 10000 человек, проживающих в районе обслуживания ОПС Мариуполь 41, из них 6110 — пенсионного возраста и 59 — с ограниченными возможностями, — отметили в пресс-службе.

В «Почте Донбасса» добавили, что новое отделение будет работать шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, с 8:00 до 17:00 (с клиентами до 16:30), перерыв — с 12:00 до 13:00.

— Уже сегодня отделение предоставляет весь спектр услуг и сервисов «Почты Донбасса», среди которых немалую часть традиционно занимают услуги социальной направленности, — добавили в пресс-службе предприятия.

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