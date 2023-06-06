«Почта Донбасса» выпустила посвященную Мариуполю марку в металле

Новая марка уже продается в фирменном магазине почтового оператора ДНР. Фото: пресс-служба «Почты Донбасса»

«Почта Донбасса» выпустила новую марку в металле, посвященную Мариуполю. Она сделана из мельхиора, который по характеристикам похож на серебро. Приобрести марку можно в магазине «Филателия» на улице Артема, 72 . Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

— Для работы впервые использовали мельхиор, внешние характеристики которого близки к серебру. Следует отметить большую механическую прочность и высокую коррозийную стойкость полудрагоценного металла, выбранного для нашей 16-й марки в металле. На аверсе — изображение официального герба города, которое занимает центральное место в художественной композиции коллекционной марки № 295 «Мариуполь», — отметили в пресс-службе.

В «Почте Донбасса» добавили, что на задней стороне марки изображена пристань в устье реки Кальмиус, известная как первый порт Мариуполя. Марка выпущена тиражом в 300 экземпляров.

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