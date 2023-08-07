Девять человек получили ранения в результате ударов ВСУ по Донецку и Старомихайловке

За сутки под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов региона. Фото: СЦКК ДНР

Девять человек были ранены на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Представительства Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что пострадавшие из Донецка и прилегающего к нему поселка Старомихайловка.

- Поступили сведения о ранении 9 гражданских лиц в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Старомихайловке, - говорится в сообщении СЦКК.

В представительстве также добавили, что огнем украинских войск на территории Республики повреждены 8 жилых домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры. При их обстрелах использовались РСЗО и артиллерия калибра 122, 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

Всего, по данным наблюдателей, 6 августа под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики, включая Горловку, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку. В их направлении украинские войска выпустили 202 боеприпаса.

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